20 ноября, 10:48

Наука
NASA: комета 3I/ATLAS могла прибыть из звездной системы старше Солнечной

В NASA рассказали, откуда могла прибыть комета 3I/ATLAS

Фото: virtualtelescope.eu

Комета 3I/ATLAS могла прибыть из звездной системы, которая намного старше Солнечной. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Том Стэтлер в ходе трансляции космического агентства NASA.

По его словам, на это указывают косвенные доказательства, в том числе скорость входа кометы в Солнечную систему.

"Это вполне возможно, мы не можем утверждать это наверняка, но вероятность такова, что она прибыла из звездной системы, которая старше, чем наша собственная", – приводит слова Стэтлера РИА Новости.

При этом в NASA не могут установить точное место происхождения кометы.

Объект 3I/ATLAS вошел в Солнечную систему в начале июля. Ученые высказали гипотезу об искусственном происхождении кометы. По их данным, 3I/ATLAS движется со скоростью чуть менее 60 километров в секунду, но по мере приближения к Солнцу эта скорость будет увеличиваться.

Кроме того, ученые ожидают, что крупный выброс плазмы, выявленный на обратной стороне Солнца 17 ноября, ударит по межзвездному объекту 3I/ATLAS примерно в 15:00 по московскому времени 21 ноября.

Между тем в NASA утверждают, что 3I/ATLAS не заденет Землю и прочие планеты Солнечной системы.

Межзвездный объект 3I/ATLAS начал приближаться к Земле

