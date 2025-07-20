Ученые: старейшая комета 3I/ATLAS будет видна с Земли в бинокль

Астрономы все больше узнают о комете 3I/ATLAS – третьем в истории наблюдений межзвездным объектом, который прибыл в Солнечную систему. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: ATLAS/University of Hawaii/NASA

О космических телах из "большого космоса", залетающих в нашу солнечную систему, мы знаем не слишком много. Ученые всегда понимали, что такие визиты возможны, но документальных подтверждений им не существовало. Однако астрономические инструменты совершенствуются с каждым годом, и за последние несколько лет мы узнали сразу о трех таких телах, а это может означать, что такие гости бывают у нас намного чаще, чем предполагалось ранее.

Сначала в 2017 году к нам ворвался Оумуамуа – таинственный посланник из созвездия Лиры, который некоторые исследователи считают если не кораблем инопланетян, то как минимум искусственным, а не природным объектом. Не успели утихнуть научные дискуссии, как два года спустя Крымская обсерватория сообщила об открытии кометы Борисова, которая пронеслась мимо нас со скоростью 30 км/с откуда-то из созвездия Кассиопеи.

И вот теперь очередное сообщение: к нам летит 3I/ATLAS – "межзвездный объект с кометными свойствами", который 29 октября 2025 года сблизится с Солнцем до расстояния 1,36 астрономической единицы, то есть окажется от нашей звезды ненамного дальше, чем Земля. Путешествие этой кометы длилось миллиарды лет, и она старше Солнца, окружающих его планет и всех знакомых нам объектов системы! Вот информация, которую удалось собрать о ней к сегодняшнему дню.



3I/ATLAS движется со скоростью чуть менее 60 километров в секунду, но по мере приближения к Солнцу эта скорость будет увеличиваться. Для сравнения: Оумуамуа пролетел мимо нас на скорости 26 км/с, а комета Борисова – 32 км/с. Скорость и траектория 3I/ATLAS указывают на то, что объект летит из так называемого толстого диска Млечного Пути – пылевой области, в которой сосредоточено всего 15% звездной массы галактики. Эта ее часть относительно разрежена, и большинство звезд в ней очень старые. Логично предположить, что и сам космический гость тоже пребывает в более чем почтенном возрасте – согласно расчетам астрономов, эта цифра составляет от 3 до 11 миллиардов лет. Всей нашей Вселенной 13,8 миллиарда лет, Солнцу – 4,6 миллиарда, и это автоматически переводит 3I/ATLAS в ранг космических патриархов. Его размеры тоже впечатляют: ученые говорят о поперечнике в 10 километров, что намного больше, чем у двух предыдущих звездных странников.

Спектр света, отраженного от объекта, был измерен несколькими независимыми группами, и все они пришли к одинаковым выводам. Вероятнее всего, 3I/ATLAS состоит из множества слипшихся фрагментов разного размера и имеет совсем другой состав, чем кометы Солнечной системы. Снимки, сделанные с помощью телескопа Gemini North, демонстрируют обширную кому – своего рода "атмосферу" из пыли и газа, окружающую комету. По мере приближения к Солнцу активность кометы возрастет: лед, содержащийся в ней, начнет таять и превращаться в пышный газовый "хвост".

Астрономы всего мира ликуют: поскольку 3I/ATLAS намного больше Оумуамуа и кометы Борисова, он представляет собой гораздо более удобный объект для наблюдения. Ученые внимательно следят за гостем, так как он дает им редкую возможность изучить те части галактики, о которых мы знаем очень мало, если не сказать – вообще ничего.

Кстати, согласно расчетам, в конце нынешнего и в начале будущего года 3I/ATLAS можно будет разглядеть с Земли даже в любительский телескоп или мощный бинокль. Зрелище должно быть впечатляющим, а главное – абсолютно безопасным для землян.

Хотя...