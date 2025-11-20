В NASA заявили, что объект 3I/ATLAS не заденет Землю

Фото: depositphotos/adameq2

Межзвездный объект 3I/ATLAS не заденет Землю и прочие планеты Солнечной системы. Об этом рассказала замглавы управления научных миссий космического агентства NASA Ники Фокс на пресс-конференции, посвященной объекту 3I/ATLAS.

"C объектами в нашей Солнечной системе все будет в порядке", – приводит РИА Новости слова специалиста.

Объект 3I/ATLAS вошел в Солнечную систему в начале июля. По данным Европейского космического агентства, объект похож на комету из другой системы. Ряд ученых высказали гипотезу об искусственном происхождении кометы. По их данным, 3I/ATLAS движется со скоростью чуть менее 60 километров в секунду, но по мере приближения к Солнцу эта скорость будет увеличиваться.

Ученые ожидают, что крупный выброс плазмы, выявленный на обратной стороне Солнца 17 ноября, ударит по межзвездному объекту 3I/ATLAS примерно в 15:00 по московскому времени 21 ноября.