Новости

Новости

29 декабря, 09:02

Политика

Силы ПВО сбили 89 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО ликвидировали 89 украинских БПЛА над регионами России в ночь на понедельник, 29 декабря. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 49 дронов сбили над территорией Брянской области, 18 – над Белгородской областью, 11 БПЛА перехвачены над Республикой Адыгея, 7 – над Краснодарским краем.

Кроме того, по 1 беспилотнику было сбито над Ростовской, Орловской и Смоленской областями, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее в Минобороны сообщили о перехвате 21 вражеского дрона над территорией России за 3 часа в воскресенье, 28 декабря. Атака продолжалась с 20:00 по 23:00 по московскому времени. 10 БПЛА ликвидировали над территорией Ростовской области, 7 – над акваторией Азовского моря, 4 – над Краснодарским краем.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что 25 декабря 6 муниципалитетов региона подверглись ударам Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что обстановка в приграничье остается "крайне тяжелой". Вместе с тем при атаке украинских БПЛА были ранены ребенок и женщина.

