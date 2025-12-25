Два резервуара с нефтепродуктами загорелись в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА

Фото: depositphotos/Afotoeu

Два резервуара с нефтепродуктами загорелись в порту Темрюка в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Общая площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров.

В оперштабе подчеркнули, что на месте происшествия работают специальные и экстренные службы региона.

Ранее Сергей Собянин сообщил об отражении атаки вражеских дронов, летевших в сторону Москвы. Всего в ночь на 25 декабря было уничтожено 9 БПЛА. На месте падения обломков работали экстренные службы города.