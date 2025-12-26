Мирный житель пострадал из-за атаки БПЛА в Курской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина получил осколочные ранения из-за атаки украинского БПЛА в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, дрон ударил по мирному жителю, когда тот ехал на велосипеде. Прибывшие врачи диагностировали у него повреждения средней тяжести: осколочные ранения головы, рук и ног.

Пострадавший был доставлен в Курскую областную больницу. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации украинского дрона, летевшего в сторону Москвы. На месте падения обломков работали оперативные службы города.

Также в Минобороны РФ заявили о ликвидации 141 украинского БПЛА в ночь на четверг, 25 декабря. Из них 62 были уничтожены в небе над Брянской областью.