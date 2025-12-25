25 декабря, 20:37Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили атаку беспилотника, который направлялся на Москву, в четверг, 25 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.
На месте, где упали фрагменты обломков дрона, задействованы экстренные службы.
Беспилотники начали пытаться атаковать столицу с вечера 24 декабря. Ночью 25-го числа атака продолжилась. Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА. Позже силы ПВО нейтрализовали четыре вражеских дрона.
Затем были перехвачены три беспилотника, а через почти 10 минут был сбит еще один БПЛА.