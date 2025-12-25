Собянин: еще три беспилотника сбиты системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО перехватили и сбили еще 3 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы, ночью в четверг, 25 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.

Всего ночью 25 декабря над столичным регионом было ликвидировано 8 украинских дронов. На месте падения обломков также работают экстренные службы.