Число поврежденных дронами домов под Краснодаром увеличилось до 13

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число частных жилых домов, поврежденных в результате атаки БПЛА в поселке Индустриальном Краснодарского края, увеличилось до 13, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на оперативный штаб региона.

Уточняется, что пострадавших нет. В зданиях в основном выбиты окна, у одного из домов поврежден забор.

До этого в оперштабе заявляли, что обломки дронов повредили 3 частных дома в Индустриальном. Также в станице Кущевской было обнаружено повреждение трубы и 2 частных домов.

В ночь на 29 декабря силы ПВО уничтожили 89 украинских беспилотников над регионами РФ. Уточнялось, что над Краснодарским краем было перехвачено 7 БПЛА, над территорией Брянской области сбили 49 дронов, 18 – над Белгородской областью, 11 БПЛА – над Республикой Адыгея.