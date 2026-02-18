Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в домовых чатах

Фото: depositphotos/dedivan1923

Мошенники стали публиковать в домовых чатах фейковые объявления по продаже вещей и просить перевести деньги в качестве залога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что после перевода денег злоумышленники убеждают жертву в том, что заказ оформлен, и перестают выходить на связь.

В МВД призывают граждан с осторожностью относиться к подобным публикациям в чатах и не переводить деньги незнакомцам.

Ранее аналитик центра мониторинга киберугроз "Спикател" Роман Малышкин предупредил, что мошенники разработали схему по краже данных россиян под видом обхода замедления Telegram. Они распространяют каналы и чат-боты, предлагающие загрузить обновления, прокси-сервисы, которые якобы помогут обойти замедления и блокировки мессенджера, но на самом деле воруют личные данные пользователей.