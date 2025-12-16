Комета 3I/ATLAS окажется на минимальном расстоянии от Земли 19 декабря

Фото: depositphotos/magann

Межзвездный объект 3I/ATLAS окажется на минимальном расстоянии от Земли около 07:00 в пятницу, 19 декабря. Об этом сообщает телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Объект 3I/ATLAS находится сейчас всего в трех сутках пути от точки минимального сближения с Землей, что позволяет с большой точностью определить время этого сближения", – говорится в сообщении.

По словам ученых, сейчас комета вошла в синхронизированное движение с планетой.

На протяжении недели с 16 по 22 декабря расстояние между объектом и Землей будет оставаться около 500 тысяч километров. Затем комета начнет быстро удаляться от планеты.

Сейчас 3I/ATLAS занимает третье место по яркости среди комет. Однако для ее наблюдения потребуется профессиональный телескоп. Ближайшей звездой к месту расположения объекта будет Регул, ярчайшая звезда созвездия Льва.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут увидеть метеорный поток Урсиды в ночь зимнего солнцестояния, с 21 на 22 декабря. Визуально метеоры "вылетают" из созвездия Малой Медведицы. Отмечалось, что их видимость будет зависеть от погодных условий и отсутствия светового "загрязнения".