Трамп заявил, что Путин впечатлен операцией США в Иране

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин якобы впечатлен ходом совместной операции США и Израиля против Ирана. Об этом Трамп рассказал на пресс-конференции в штате Флорида.

"Он был очень впечатлен тем, что он увидел в Иране, потому что никто никогда не видел ничего подобного", – указал глава США.

Трамп добавил, что Иран обладает довольно мощным военным потенциалом, поскольку на вооружении иранских сил находится множество ракет. Тем не менее глава Белого дома выразил уверенность в превосходстве американского вооружения и армии.

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 9 марта. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и урегулирование на Украине. Путин высказал ряд соображений, направленных на скорейшее урегулирование иранского конфликта.

Трамп назвал очень хорошим свой разговор с российским лидером. Он выразил уверенность, что РФ готова конструктивно содействовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после атаки Израиля и США на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и американским военным базам, расположенным в регионе.