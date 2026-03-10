Форма поиска по сайту

10 марта, 06:38

Политика

КСИР пообещал открыть Ормузский пролив странам, которые выдворят послов США

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пообещал предоставить право на свободный проход через Ормузский пролив любой стране, которая выдворит со своей территории послов Израиля и США. Об этом говорится в заявлении КСИР, которое распространило агентство ISNA.

"Любая арабская или европейская страна, которая выдворит со своей территории послов Израиля и США, на следующий же день получит полное право на свободный проход через Ормузский пролив", – заявили в КСИР.

Корпус также заявил, что не допустит никакого вывоза нефти из региона в США и сотрудничающие с Вашингтоном страны при продолжающемся конфликте. В КСИР указали, что армия Ирана готова к расширению войны и именно Тегеран определит, когда она завершится.

В конце февраля Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика нанесла точечные удары по еврейскому государству и американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

На фоне эскалации Иран закрыл Ормузский пролив для движения судов и предупредил, что будет уничтожать любое судно, которое нарушит запрет. Данное решение касается в том числе танкеров с нефтью.

Недавно КСИР нанес удар по танкеру в Ормузском проливе при помощи беспилотника-камикадзе. Кроме того, армия Ирана с помощью БПЛА атаковала нефтяной танкер Louise P в Персидском заливе.

Новости мира: черный дождь прошел в Тегеране после атаки США и Израиля

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

