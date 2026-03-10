Форма поиска по сайту

10 марта, 07:56

Общество

Выставка-пристройство животных пройдет в культурном центре "Зеленоград"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Выставка-пристройство животных "Ищу друга" пройдет 14 марта в культурном центре "Зеленоград". Посетители познакомятся с обитателями городских приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет", пообщаются с волонтерами и смогут забрать питомца домой. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

22 кошки и 2 щенка будут ждать своих новых хозяев в фойе с 11:00 до 17:00. В их числе коты Мэнсон, Мардж и Астрид, кошки Лея, Пыль и Луна, щенки Лило и Дайнез. Все животные здоровы, привиты и полностью готовы к переезду.

Горожане могут заранее познакомиться с некоторыми из животных в каталоге сервиса "Моспитомец". С помощью этого сервиса потенциальные владельцы также могут заранее записаться, чтобы на выставке уже пройти собеседование и сразу отправиться домой с новым другом.

На выставке волонтеры приюта и специалисты ГБУ "Доринвест" проведут мастер-классы, расскажут об особенностях питомцев, а также поделятся советами по уходу за ними. Участникам, которые пока не готовы завести питомца, расскажут, как они могут стать волонтером приюта. Для заочного знакомства с животными также предоставят печатные каталоги с анкетами приютских питомцев, в которых будут перечислены все необходимые данные.

Ранее в Москве обновили чат-бота "Любовь с лапками", который создает персонализированные открытки с животными из городских приютов. Пользователь вводит имя адресата – мамы, подруги, сестры, коллеги или возлюбленной, – а бот автоматически подбирает фото кота или собаки из приюта и создает карточку.

В столице также стартовал сбор гуманитарной помощи для животных из приютов Белгородской области. Все неравнодушные жители и гости города могут принять участие в акции и передать необходимые товары для кошек и собак, оставшихся без попечения хозяев.

Рекомендации для владельцев кошек и собак появились в сервисе "Моспитомец"

животныеобществогород

