Акция "Будка желаний" помогла найти дом более 20 питомцам из столичных приютов

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Акция "Будка желаний", стартовавшая в преддверии 2026 года, помогла обрести дом более 20 собакам и кошкам из городских приютов. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Итоги акции подвел Музей городского хозяйства Москвы. Для ее проведения в январе новогодние деревья в павильоне № 5 на ВДНХ были украшены шарами с историями и мечтами собак и кошек из 13 городских приютов.

За месяц горожане помогли более чем 30 питомцам. В прошлом месяце в музей передали около 32 килограммов сухого и консервированного корма, несколько лежанок и лекарства для животных. Все собранные подарки после завершения акции передали в приюты.

Девятилетний пес по кличке Рекс из приюта для безнадзорных животных ТиНАО уже обживает новую лежанку, а собаке Клео подаренные витамины помогают восстановить шерсть.

Одной из тех, кто обрел семью, стала собака Бруня из приюта "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест". Ее хозяйка Мария Чупина рассказала, что сразу обратила внимание на дружелюбие и игривость питомца. В феврале Бруня переехала в новый дом и быстро освоилась, став самой ласковой собакой в семье.

Посетить городские приюты можно в часы их работы, при себе необходимо иметь паспорт. Адреса и график размещены в сервисе "Моспитомец" на портале mos.ru. Там же опубликованы анкеты животных, которые ждут своих хозяев. Все они привиты, чипированы и готовы к жизни в семье.

Ранее сообщалось, что в январе 217 собак и 80 кошек из столичных приютов смогли найти дом. Например, пес Шарик из приюта "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест" долгое время не мог найти семью. Однако спустя пару дней после публикации его анкеты в каталоге сервиса "Моспитомец" Шарик обрел семью.