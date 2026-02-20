График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 11:02

Город

Акция "Будка желаний" помогла найти дом более 20 питомцам из столичных приютов

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Акция "Будка желаний", стартовавшая в преддверии 2026 года, помогла обрести дом более 20 собакам и кошкам из городских приютов. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Итоги акции подвел Музей городского хозяйства Москвы. Для ее проведения в январе новогодние деревья в павильоне № 5 на ВДНХ были украшены шарами с историями и мечтами собак и кошек из 13 городских приютов.

За месяц горожане помогли более чем 30 питомцам. В прошлом месяце в музей передали около 32 килограммов сухого и консервированного корма, несколько лежанок и лекарства для животных. Все собранные подарки после завершения акции передали в приюты.

Девятилетний пес по кличке Рекс из приюта для безнадзорных животных ТиНАО уже обживает новую лежанку, а собаке Клео подаренные витамины помогают восстановить шерсть.

Одной из тех, кто обрел семью, стала собака Бруня из приюта "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест". Ее хозяйка Мария Чупина рассказала, что сразу обратила внимание на дружелюбие и игривость питомца. В феврале Бруня переехала в новый дом и быстро освоилась, став самой ласковой собакой в семье.

Посетить городские приюты можно в часы их работы, при себе необходимо иметь паспорт. Адреса и график размещены в сервисе "Моспитомец" на портале mos.ru. Там же опубликованы анкеты животных, которые ждут своих хозяев. Все они привиты, чипированы и готовы к жизни в семье.

Ранее сообщалось, что в январе 217 собак и 80 кошек из столичных приютов смогли найти дом. Например, пес Шарик из приюта "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест" долгое время не мог найти семью. Однако спустя пару дней после публикации его анкеты в каталоге сервиса "Моспитомец" Шарик обрел семью.

Читайте также


животныегород

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика