Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 10:21

Политика
Главная / Новости /

Адвокат Островскис: суд Евросоюза отменяет до 20% санкций против россиян

Суд Евросоюза отменяет до 20% санкций против россиян

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Суд Евросоюза (ЕС) отменяет решения о санкциях против россиян примерно в 10–20% случаев. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал бельгийский адвокат Валериус Островскис.

"Суд ЕС довольно часто аннулирует решения Совета о введении санкций, например, из-за отсутствия доказательств, неспособности учесть новые обстоятельства или других процедурных или материальных нарушений", – отметил юрист.

Островскис обратил внимание, что любое физическое лицо или компания из санкционного списка могут оспорить рестрикции в судах Евросоюза, а также через подачу запросов о пересмотре решения непосредственно в Совет ЕС. Лицо также имеет право на доступ к материалам дела, содержащим обоснования включения в список.

Тем не менее Совет ЕС часто повторно добавляет в списки граждан, исключенных из них, на новых основаниях.

"Ярким примером является дело Дмитрия Пумпянского, где после нескольких аннулирований решений Совета ЕС о санкциях против него Совет ЕС сохранял его в санкционном списке", – напомнил Островскис.

При этом суд ЕС демонстрирует очень высокий уровень независимости в делах о санкциях, подчеркнул юрист.

Ранее Великобритания расширила санкционный список в отношении России на 297 позиций. Всего в него вошли 240 компаний, 7 физических лиц и 50 судов. В том числе санкции введены против 9 российских банков.

Вместе с тем лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал отменить санкции против России на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, чтобы исключить энергетический кризис. Он также назвал антироссийские санкции "идиотскими" и разрушительными.

Читайте также


Сюжет: Санкции
судыполитика

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика