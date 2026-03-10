Адвокат Островскис: суд Евросоюза отменяет до 20% санкций против россиян

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Суд Евросоюза (ЕС) отменяет решения о санкциях против россиян примерно в 10–20% случаев. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал бельгийский адвокат Валериус Островскис.

"Суд ЕС довольно часто аннулирует решения Совета о введении санкций, например, из-за отсутствия доказательств, неспособности учесть новые обстоятельства или других процедурных или материальных нарушений", – отметил юрист.

Островскис обратил внимание, что любое физическое лицо или компания из санкционного списка могут оспорить рестрикции в судах Евросоюза, а также через подачу запросов о пересмотре решения непосредственно в Совет ЕС. Лицо также имеет право на доступ к материалам дела, содержащим обоснования включения в список.

Тем не менее Совет ЕС часто повторно добавляет в списки граждан, исключенных из них, на новых основаниях.

"Ярким примером является дело Дмитрия Пумпянского, где после нескольких аннулирований решений Совета ЕС о санкциях против него Совет ЕС сохранял его в санкционном списке", – напомнил Островскис.

При этом суд ЕС демонстрирует очень высокий уровень независимости в делах о санкциях, подчеркнул юрист.

Ранее Великобритания расширила санкционный список в отношении России на 297 позиций. Всего в него вошли 240 компаний, 7 физических лиц и 50 судов. В том числе санкции введены против 9 российских банков.

Вместе с тем лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал отменить санкции против России на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, чтобы исключить энергетический кризис. Он также назвал антироссийские санкции "идиотскими" и разрушительными.