Спасатели обследовали почти 20 км Москвы-реки в Звенигороде в поисках пропавших детей

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Спасатели и добровольцы обследовали почти 20 километров Москвы-реки в подмосковном Звенигороде в поисках троих пропавших детей. Об этом ТАСС сообщили в штабе поисковой операции.

Для поиска специалисты применяют гидроакустическое оборудование и эхолоты, позволяющие изучить рельеф дна. С их помощью уже проверено около 2 километров реки, однако результатов пока нет.

Вместе с тем водолазы совершили 18 погружений. Также используются видеокамеры, которые опускают под воду через лунки во льду.

Дети пропали 7 марта. По данным следствия, 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика ушли гулять в микрорайоне Восточном в Звенигороде. Последний раз их видели рядом с Москвой-рекой, где позже были обнаружены следы и шапка одного из детей.

В поисковой операции задействованы около 285 человек, беспилотники и вертолет. По факту произошедшего ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц.