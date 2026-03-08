График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

Новости

08 марта, 15:01

Происшествия

Вертолетный отряд привлечен к поискам трех пропавших в Звенигороде подростков

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

К поискам трех пропавших в подмосковном Звенигороде подростков подключили вертолетный отряд "Ангел". Об этом сообщили в подмосковном главке МЧС.

По данным ведомства, всего в операции задействованы 153 человека и 17 спецмашин.

Как заявили ТАСС в оперативных службах, водолазам мешает сильное течение Москвы-реки – на месте поисков река делает несколько изгибов, что осложняет работу. Пока обнаружить детей не удалось.

Дети пропали 7 марта. 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика ушли гулять в микрорайоне Восточный и не вернулись. Последний раз их видели около Москвы-реки.

Во время осмотра берега был найден головной убор, который может принадлежать одному из пропавших подростков. По факту исчезновения детей было возбуждено уголовное дело.

Почти 150 добровольцев задействованы в поисках пропавших детей в Звенигороде

