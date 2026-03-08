08 марта, 15:01Происшествия
Вертолетный отряд привлечен к поискам трех пропавших в Звенигороде подростков
Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"
К поискам трех пропавших в подмосковном Звенигороде подростков подключили вертолетный отряд "Ангел". Об этом сообщили в подмосковном главке МЧС.
По данным ведомства, всего в операции задействованы 153 человека и 17 спецмашин.
Как заявили ТАСС в оперативных службах, водолазам мешает сильное течение Москвы-реки – на месте поисков река делает несколько изгибов, что осложняет работу. Пока обнаружить детей не удалось.
Дети пропали 7 марта. 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика ушли гулять в микрорайоне Восточный и не вернулись. Последний раз их видели около Москвы-реки.
Во время осмотра берега был найден головной убор, который может принадлежать одному из пропавших подростков. По факту исчезновения детей было возбуждено уголовное дело.
Почти 150 добровольцев задействованы в поисках пропавших детей в Звенигороде