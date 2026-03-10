Форма поиска по сайту

10 марта, 09:58

Наука

В "Роскосмосе" выступили за свободу космоса от оружия

Фото: depositphotos/cookelma

Россия выступает за сохранение космоса свободным от оружия любого вида, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

По его словам, гонка вооружений в этой сфере может привести к плачевным последствиям для всего человечества. Баканов подчеркнул, что Россия отстаивает этот принцип на всех международных площадках, включая ООН.

Вместе с тем, как заявил Баканов журналу "Разведчик", "Роскосмос" продолжает тесное сотрудничество с NASA. В 2026 году запланирована новая встреча с руководством агентства.

Основное направление совместной работы – эксплуатация Международной космической станции (МКС), которая продлится еще несколько лет. Сведение станции с орбиты начнется в 2028 году, а затопление – в 2030-м.

Баканов отметил эффективность программы перекрестных полетов, когда российские космонавты летят на американских кораблях, а астронавты США входят в состав российского корабля "Союз-МС".

Это гарантирует постоянное присутствие людей на станции, необходимое для ее обслуживания. По его словам, обе стороны заинтересованы в продлении соглашения.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Россия обеспокоена из-за растущих рисков превращения космоса в плацдарм войны на фоне курса некоторых стран Запада на размещение там оружия.

В качестве примера он привел усилия США по проекту "Золотой купол", который предполагает всестороннее развитие компонентов противоракетной обороны. Уточнялось, что к ним относятся в том числе средства перехвата орбитального базирования.

