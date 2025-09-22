Путин поручил наблюдать за системой противоракетной обороны США

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом РФ поручил профильным ведомствам тщательно следить за наращиванием компонентов противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе.

"Будем исходить из того, что практическое осуществление подобных дестабилизирующих действий способно обнулить усилия нашей стороны по поддержанию статус-кво в сфере СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. – Прим. ред.). Соответствующим образом мы и будем реагировать", – заявил президент РФ.

Глава государства предположил, что осуществление инициативы РФ могло бы стать серьезным вкладом в создание атмосферы, благоприятствующей предметному стратегическому диалогу с США. Однако Путин уточнил, что между Россией и Штатами должны быть созданы условия для полного возобновления диалога, а также устранены фундаментальные противоречия в области безопасности.

Кроме того, в рамках совещания Путин заявил, что Россия готова ответить на любые стратегические угрозы своими военно-техническими мерами. Российский лидер подчеркнул, что страна уверена в надежности и эффективности своих сил сдерживания, однако государство не заинтересовано в наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений.

