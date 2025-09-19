Путин заявил о росте выпуска некоторых видов вооружения в РФ в 30 раз

Фото: kremlin.ru

Россия увеличила производство некоторых видов вооружений кратно, а некоторых изделий – почти в 30 раз за 1,5–2 года, заявил Владимир Путин в ходе общения с рабочими предприятия Мотовилихинские заводы в Перми.

Президент также подчеркнул, что выросло и качество производства. Помимо этого, глава государства обратился к оружейникам и подчеркнул, что они вместе будут делать Россию независимой и суверенной.

"И надежда на то, что мы вместе с вами будем укреплять Вооруженные силы Российской Федерации на будущее. Будем делать страну независимой, суверенной. Без вашей помощи и вашей работы это невозможно", – отметил Путин.

Кроме того, по словам президента, СВО завершится, но Россия продолжит развивать свои вооруженные силы, поскольку востребованность в современных ВС не закончится. Путин заявил, что страна продолжит делать их современными, компактными и мощными.

Президент также поздравил работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника.

"Вы знаете, мы оборонку вспоминаем как о врачах. О врачах, когда заболеваем, об оборонке тоже. Когда тяжелые времена наступают, сразу вспоминаем. Оборонка, которой мы все время гордимся, и гордимся не напрасно", – отметил российский лидер.

Помимо этого, он назвал "уникальным" пермское предприятие Мотовилихинские заводы. Путин обратил внимание на то, что оно работает уже почти 300 лет.

Путин посетил производство в рамках рабочей поездки. Это единственное в России артиллерийское производство полного цикла, здесь выпускают передовую ствольную артиллерию и РСЗО.

Ко Дню оружейника Путину показали выставку образцов вооружений и военной техники. Основные направления экспозиции – передовые системы реактивного залпового огня, самоходные и буксируемые артиллерийские установки и многое другое.

