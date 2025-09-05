Путин рассказал, что ругается с ответработниками по теме самолетов для ДФО

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Владимир Путин рассказал о трудностях работы с ответственными работниками из-за медленного строительства самолетов для Дальнего Востока. Этим он поделился на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Не буду скрывать, мы иногда ругаемся с некоторыми нашими, как говорили в свое время, ответработниками. И они должны будут ускорить эту работу, реализацию этих планов", – заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на существующие планы и конкретные модели самолетов, необходимо ускорить процесс их серийного производства и выхода на линии.

"Они и в воздух уже подняты, и летают. Мне их показывали", – уточнил лидер страны, добавив, что будут приняты все необходимые меры для ускорения процесса.

Вместе с тем Путин анонсировал мероприятие по теме двигателестроения, которое пройдет сразу после ВЭФ.

"У нас договоренность с тем же самым Китаем в области авиации. Сейчас я перемещусь в другой город России", – пояснил он.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что программа развития авиатранспортной отрасли России может быть обновлена в конце 2025 года после получения сертификатов новых самолетов МС-21 и SSJ. По его словам, сейчас идет создание российско-белорусского самолета "Освей".

До этого в "Ростехе" заявляли, что серийное производство пассажирского SSJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 планируется начать в начале 2026 года. Ожидается, что в год будут выпускать около 20 таких воздушных судов.