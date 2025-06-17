Путин указал, что Boeing понес ущерб после ухода из России

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Американская компания Boeing, уйдя с российского рынка, понесла ущерб. Об этом в ходе встречи с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым высказался Владимир Путин.

Российский лидер поинтересовался у главы госкорпорации, в каком состоянии находится титановое производство.

"Сегодня, конечно, у нас загружено предприятие, может быть, не совсем полностью, но тем не менее. В основном мы работаем на наши авиационные, вертолетные предприятия", – ответил Чемезов.

Вместе с тем он подчеркнул, что совместное предприятие с Boeing заморожено. Это привело к снижению объемов производства.

"Я так понимаю, что они ущерб понесли от этого ухода?" – уточнил глава государства.

Глава "Ростеха" ответил утвердительно и отметил, что Boeing перевез в Россию большое количество современных станков, благодаря чему было создано целое производство. Тем не менее интеллектуальной собственностью корпорации владеют поровну.

Ранее опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет. Судно находилось в воздухе 1 час 15 минут, за это время ему удалось достичь скорости 580 километров в час и высоты 3 тысячи метров. Кроме того, в самолете тестировались авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие.