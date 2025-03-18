Мантуров заявил, что программу развития авиапрома РФ могут обновить в конце года

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Программа развития авиатранспортной отрасли России может быть обновлена в конце 2025 года после получения сертификатов новых российских самолетов МС-21 и SSJ. Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Да, как первый сертификат появится – будем понимать (об обновлении программы развития. – Прим. ред.)", – цитирует его ТАСС.

По его данным, также по плану идет создание российско-белорусского опытного образца самолета "Освей". Мантуров подчеркнул, что технический облик самолета должен появиться уже в апреле 2025 года.

Ранее в "Ростехе" заявляли, что серийное производство пассажирского самолета SSJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 планируется начать в начале 2026 года. Ожидается, что в год будут выпускать около 20 таких воздушных судов.

До этого импортозамещенный самолет ждут летные испытания, которые должны начаться в начале 2025 года. За год планируется провести порядка 200 тестовых полетов.

