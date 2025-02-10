ТАСС: новейший российский истребитель Су-57 произвел фурор на выставке Aero India

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Новейший отечественный истребитель пятого поколения Су-57Э, пилотируемый заслуженным летчиком-испытателем Сергеем Богданом, вызвал большой интерес на международной авиационно-космической выставке Aero India 2025, сообщает ТАСС.

Богдан встретился с гостями российской экспозиции и обменялся с ними рукопожатиями. Отмечается, что особенно тепло летчик приветствовал своих индийских коллег, скандировав вместе с ними: "Индия, Россия, Индия, Россия".

По информации агентства, рядом с российским самолетом постоянно собирается множество зрителей. Тренировочные полеты истребителя пройдут 10 февраля. На следующий день запланирован первый демонстрационный полет Су-57 в рамках мероприятия.

Ранее посол России в Индии Денис Алипов заявил, что американские компании отказались от полетных программ истребителей F-35A и F-16 на Aero India 2025, после того как узнали, что на мероприятии будет демонстрироваться Су-57. По его словам, в военно-технической сфере представители США не готовы к честной борьбе с РФ.