Посол РФ в Индии Алипов: США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за Су-57

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Американские компании отказались от полетных программ истребителей F-35A и F-16 на предстоящей авиакосмической выставке Aero India 2025, после того как узнали, что на мероприятии будет демонстрироваться российский истребитель пятого поколения Су-57. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол России в Индии Денис Алипов.

Говоря о диверсификации связей Нью-Дели в сфере военно-технического сотрудничества с другими государствами, посол подчеркнул, что это естественный процесс, неотъемлемой частью которого является здоровая конкуренция.

"Как показывает практика, к честной борьбе с нами соперники не готовы. Узнав о демонстрации нашего Су-57 на Aero India, американские компании отказались от полетных программ F-35A и F-16", – заметил Алипов.

Су-57Э будет впервые участвовать в международной выставке Aero India, которая откроется 10 февраля. По информации агентства, истребитель уже прибыл в индийский Бангалор.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил об исключительной эффективности истребителя Су-57 противодействия американскому комплексу ПВО Patriot, а также NASAMS и IRIS-T. По его словам, самолет успешно выполняет боевые задачи и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69.