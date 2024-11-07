Чемезов заявил об исключительной эффективности Су-57 в условиях работы ЗРК Patriot

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский истребитель пятого поколения Су-57 единственный в мире показывает эффективность в условиях противодействия американскому комплексу ПВО Patriot, а также NASAMS и IRIS-T, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Самолет успешно выполняет боевые задачи и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69. В производстве машины участвует широкая кооперация предприятий "Ростеха", авиационные комплексы поставляются серийно", – цитирует его ТАСС.

Кроме современных самолетов, Россия продолжает дорабатывать и производить ракетные системы. Ранее Москва решила активизировать работы по созданию ракетных систем средней и меньшей дальности (РСМД) в качестве ответа на недружественные шаги США. Отмечалось, что этот процесс не займет много времени с учетом уже проведенных ранее работ.

