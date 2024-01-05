Россия уничтожила один из самых ценных самолетов Украины – СМИ

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Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский истребитель Су-27, потерю которого не удастся компенсировать. Об этом сообщает издание Military Magazine Watch.

Автор статьи отмечает, что Су-27 является одним из наиболее ценных и боеспособных истребителей в арсенале ВВС Украины.

В декабре Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны РФ сбили за сутки один истребитель Су-25 и два МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Самолеты были сбиты в районах Елизаветовки в Николаевской области, Дружковки и Допрополья в ДНР.

До этого СМИ сообщали о том, что истребители F-16, которые западные страны должны направить Украине, могут быть уничтожены улучшенными в своем классе дальнобойными ракетами 40Н6 ЗРК С-400, которые уже успешно используются в зоне СВО.

Украина объявила набор опытных пилотов для истребителей F-16 – СМИ