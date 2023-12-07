В России приготовили уникальные ракеты против украинских F-16 – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Истребители F-16, которые западные страны должны направить Украине, могут быть уничтожены улучшенными в своем классе дальнобойными ракетами 40Н6 ЗРК С-400, которые уже успешно используются в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Также источник уточнил, что С-400 имеет самонаводящуюся головку с уникальными возможностями.

"Благодаря этой ракете С-400 в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У поражает загоризонтные цели, в том числе скоростные маневрирующие низковысотные", – добавил он.

В издании уточнили, что С-400 может уничтожать истребители ракетами 40Н6 после взлета и набора высоты при их установках на передовых аэродромах базирования.

Ранее СМИ сообщали, что Россия может применить истребитель пятого поколения Су-57, если на Украине появятся американские F-16. Уточнялось, что российский самолет имеет преимущество над F-16, поскольку он может синхронизироваться с наземными радарами.

До этого президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что поставка американских истребителей F-16 улучшит положение ВСУ, однако, как считают эксперты, такие самолеты не поменяют ход спецоперации.

По данным СМИ, проблема заключается как в сложности обслуживания F-16, так и в том, что они не смогут конкурировать с сильной авиацией РФ.



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