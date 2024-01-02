Российские истребители Су-57 успешно показали себя в зоне СВО – СМИ

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Российские истребители пятого поколения Су-57 продемонстрировали успешную работу в ходе боев в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

"Су-57 является единственным представителем своего поколения, который был задействован в высокоинтенсивных боевых действиях, <…> причем операции на Украине включали не только удары с воздуха по наземным объектам", – говорится в сообщении.

Технику преимущественно использовали при выведении из строя украинских систем ПВО, а также в воздушных боях. В 2024 году поставки истребителей российской армии увеличатся в два раза, сообщает издание.

Ранее стало известно, что штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ поразили живую силу и технику украинской армии на краснолиманском направлении. Удары наносились неуправляемыми авиационными ракетами С-8. В ходе операции все цели были достигнуты.

