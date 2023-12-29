Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне спецоперации от самолетов ВСУ, которым пришлось прервать выполнение задания. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

Пилот Су-35С получил боевую задачу по сопровождению и прикрытию российских бомбардировщиков.

"Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника. Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи", – рассказал пилот.

Он отметил, что выполнил свою боевую задачу в полном объеме и добавил, что все российские самолеты вернулись на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что ПВО РФ за сутки 28 декабря уничтожила два украинских самолета Су-25 над территорией Запорожской и Херсонской областей.

До этого фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удары по командному пункту и живой силе ВСУ на краснолиманском направлении. Летчики использовали фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

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