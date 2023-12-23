На Украине рассказали о побеге волонтеров после поездки за гумпомощью

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Десять волонтеров Украины после того, как им выдали разрешение на выезд из страны для доставки гуманитарной помощи в подконтрольную Киеву часть Херсонской области, не вернулись на родину. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации региона Александр Прокудин.

"Они выехали за границы Украины и привезли обещанную гуманитарную помощь. Но после этого решили выехать во второй раз и не вернуться назад", – отметил он.

Глава военной администрации региона уточнил, что сейчас этим инцидентом уже занимаются сотрудники полиции. По его словам, волонтеров могут привлечь к ответственности.

Кроме того, Прокудин заявил, что больше не будет предоставлять разрешение на выезд представителям "Единой Украины" и "Аджалык", волонтеры которой сбежали из страны.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что планирует набрать необходимое число военных в армию любым способом.

До этого украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб украинской армии обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. Он не утвердил данную просьбу, так как на сегодняшний день отсутствует конкретика по ротациям и отпускам для солдат.



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