В США заявили, что обучение ВСУ управлению истребителей F-16 завершится в этом году

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В США ожидают, что подготовка пилотов Вооруженных сил Украины и их обучение управлению F-16 завершатся в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

"Я ожидаю, что когда-нибудь позже в этом году мы начнем видеть, как эти пилоты заканчивают обучение, но у меня нет никаких конкретных деталей", – подчеркнул он.

Как уточнил представитель Пентагона, обучение может занять от 5 до 8 месяцев.

В мае 2023 года премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что королевство не сможет передать Киеву истребители F-16, поскольку у него их мало. Тогда их было около 50 штук.

При этом в СМИ сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), задействованные в спецоперации, будут оптимизированы для подавления радиолокационных станций истребителей F-16. Уточнялось, что подавить западные истребители будет проще, чем имеющиеся у Украины самолеты советской разработки.

Украина объявила набор опытных пилотов для истребителей F-16 – СМИ