США одобрили передачу Киеву истребителей F-16 от Нидерландов и Дании – СМИ

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Белый дом дал согласие на передачу Нидерландами и Данией истребителей F-16 Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник.

Уточняется, что страны отправят самолеты Киеву после завершения обучения украинских пилотов управлению истребителями.

По информации агентства, госсекретарь США Энтони Блинкен уже отправил своим коллегам в Нидерландах и Дании письма с соответствующими гарантиями поддержки этого шага со стороны Вашингтона.

Ранее военный эксперт Дмитрий Корнев заявил, что Запад не будет торопиться с поставками самолетов F-16 Украине. По его мнению, даже если поставки истребителей начнутся, то они будут поставляться дозировано – по аналогии с танками Abrams.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет расценивать появление у Киева F-16 как угрозу своей ядерной безопасности, так как данные самолеты способны нести соответствующее вооружение. По его словам, ВС РФ не станут разбираться, какие из истребителей оборудованы под доставку ядерного оружия, а какие – нет.

Подготовка украинских летчиков для работы на истребителях F-16 стала затягиваться – СМИ