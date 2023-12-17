ВС РФ сбили три украинских истребителя за минувшие сутки

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Силы противовоздушной обороны РФ сбили за минувшие сутки один истребитель Су-25 и два МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что они были сбиты в районах Елизаветовки в Николаевской области, Дружковки и Допрополья в ДНР.

Помимо этого, были сбиты два снаряда для реактивной системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба JDAM американского производства.

В ведомстве добавили, что в ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях был сбит 91 украинский беспилотник.

Накануне авиация Военно-космических сил России сбила украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области. Уточнялось, что его уничтожили в районе города Орехов.

Ранее ВС РФ разрушили склад украинской армии ракетно-артиллерийского вооружения в Черниговской области. Как отметили в МО РФ, посредством сил авиации, артиллерии и беспилотников российская армия поразила в том числе живую силу ВСУ.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения