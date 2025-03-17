Самолет "Суперджет" с российскими двигателями ПД-8 совершил первый полет

Опытный образец самолета "Суперджет" с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет. Начались летные испытания силовых установок в составе машины, сообщается в телеграм-канале "Ростеха".

Самолет пробыл в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 километров в час и высоты до 3 000 метров. Таким образом, полетное задание было выполнено в полном объеме, а двигатели продемонстрировали стабильную работу.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что этот полет подтверждает правильность инженерных расчетов и высокую готовность судна. По его словам, проект реализуется в крайне сжатые сроки по меркам мирового авиастроения.

"После 2022 года "Суперджет" приходится фактически пересобирать заново. При этом двигатель – один из ключевых элементов программы импортозамещения, это "сердце" самолета. Впереди еще много работы и много полетов", – добавил он.

В частности, в апреле еще один борт с российскими двигателями присоединится к сертификационным летным испытаниям. Кроме того, до конца марта планируется передать еще два опытных двигателя ПД-8 для проведения летных испытаний, а получение сертификата типа на двигатель ПД-8 запланировано на осень этого года.

Отмечается, что в рамках работ по импортозамещению "Суперджета" замещается около 40 зарубежных систем и агрегатов: двигатель, шасси, авионика, системы электроснабжения, комплексная система управления и многое другое. Воздушное судно также получило российский фюзеляж – в него внесли изменения, которые упрощают производство и обслуживание.

Ранее сообщалось, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) (входит в госкорпорацию "Ростех") находится в завершающей стадии создания линейки отечественных гражданских самолетов.

Помимо этого, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что первые поставки самолетов Ту-214 запланированы уже в этом году. Объем поставок уже утвержден комплексной программой развития авиапромышленности РФ. Ту-214 в новой комплектации совершил свой первый полет в ноябре прошлого года, он продлился 1 час 10 минут.