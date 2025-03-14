ОАК находится в завершающей стадии создания линейки гражданских самолетов

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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) (входит в госкорпорацию Ростех. – Прим. ред.) находится в завершающей стадии создания линейки отечественных гражданских самолетов. Об этом рассказал ее глава Вадим Бадеха на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В настоящий период корпорация проводит летные испытания.

"Здесь мы работаем плечом к плечу с Росавиацией. Наша главная общая задача – это безопасность. И могу сказать, что с основной задачей импортозамещения системы агрегатов наша промышленность, можно сказать, в железе, справилась", – цитирует Бадеху РИА Новости.

По его словам, все системы, агрегаты и элементы изготовлены и находятся на завершающей стадии наземных автономных испытаний.

Ранее сообщалось, что первые поставки самолетов Ту-214 запланированы уже в 2025 году. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Объем поставок, по его словам, уже утвержден комплексной программой развития авиапромышленности РФ.

При этом первые поставки МС-21 российским авиакомпаниям в рамках контрактов планируется осуществить в 2026 году, добавил министр. Ожидается, что в конце марта – начале апреля 2025 года в России пройдут первые полеты полностью импортозамещенного самолета МС-21.