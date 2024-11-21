Первые полеты импортозамещенного самолета МС-21 пройдут в 2025 году

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Первые полеты полностью импортозамещенного самолета МС-21 пройдут в конце марта – начале апреля 2025 года. Об этом глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

В начале следующего года также начнутся сертификационные полеты на полностью отечественном ПД-14, добавил министр.

Между тем, по данным СМИ, российский самолет МС-21 будет вдвое дешевле аналогичного Boeing. Стоимость нового МС-21 составит около 3 миллиардов рублей, а Boeing – от 5 до 6 миллиардов.

Кроме того, ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что серийные поставки МС-21 могут перенести с 2025 на 2026 год. По его словам, испытания воздушного судна планируется завершить максимально быстро.

Всего до 2026-го Объединенная авиационная корпорация (ОАК) произведет 18 самолетов МС-21 и более 40 самолетов Sukhoi Superjet нового поколения.

