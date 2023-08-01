В России к 2026 году произведут 18 самолетов МС-21 и более 40 Sukhoi Superjet

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До 2026 года Объединенная авиационная корпорация (ОАК) произведет 18 самолетов МС-21 и более 40 самолетов Sukhoi Superjet нового поколения. Об этом заявил заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации Андрей Богинский.

"У нас есть комплексная программа развития гражданской авиации. Это четкий план действий, который поделен на этапы. Первый этап – это 2023–2025 годы. За этот период мы должны произвести 18 самолетов МС-21 (шесть – в 2024 году, 12 в – 2025 году) и более 40 Superjet New, импортозамещенных", – приводит его слова РИА Новости.

Богинский уточнил, что работы идут в графике. Он заявил, что в силу "особенности ситуации" опытно-конструкторские работы по импортозамещению идут параллельно с серийным производством.

Ранее российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила внести 99 изменений в дизайн салона самолетов Ту-214. Гендиректор компании "Центра авиационных технологий и интерьера" (ЦАТИ) Сергей Павлов отметил, что дизайн интерьера Ту-214 основан на разработках тридцатилетней давности.

В сентябре прошлого года Объединенная авиастроительная корпорация и "Аэрофлот" подписали соглашение о намерениях по приобретению 339 самолетов российского производства. Среди них 40 Ту-214 .

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