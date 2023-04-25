Российский МС-21 будет стоить вдвое дешевле аналогичного Boeing – СМИ

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Новый российский пассажирский самолет МС-21 можно будет купить за 3 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в государственных структурах.

"Стоимость нового МС-21 составит порядка 3 миллиардов рублей, аналогичный Boeing стоит 5–6 миллиардов рублей", – поделился инсайдер.

Из этого следует, что ценник российского лайнера будет вдвое дешевле американского.

Ранее в пресс-службе "Ростеха" рассказали, что серийные поставки МС-21 с российскими двигателями ПД-14 могут стартовать уже в следующем году. Предполагается, что компания представит шесть лайнеров. В пресс-службе добавили, что производитель будет постепенно увеличивать темпы выпуска.

До этого председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о планах выпускать 100 самолетов ежегодно с 2026 года. Основной задачей на ближайший период он назвал сохранение текущих темпов производства.