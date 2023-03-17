Эксперт рассказал о поставках авиакомпаниям Superjet New с российскими комплектующими

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев рассказал о поставках авиакомпаниям самолетов Superjet New с российскими комплектующими, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Пантелеев прокомментировал заявление министра транспорта РФ Виталия Савельева, что текущий парк российских авиакомпаний может использоваться еще около десяти лет.

"Речь идет о том, что на протяжении десяти лет мы сможем в целом численность парка судов иностранного производства поддерживать на уровне, необходимом для обеспечения потребностей страны", – заявил эксперт.

По словам Пантелеева, за 10 лет российская авиационная промышленность должна сертифицировать, а также освоить выпуск новых российских самолетов. Кроме того, промышленности необходимо освоить выпуск самолетов в достаточном количестве, чтобы в использовании иномарок не было экономического смысла.

Эксперт добавил, что к 2030 году планируется построить сотни самолетов различного типа.

Пантелеев объяснил ситуацию, которая получилась с самолетом Superjet. Он рассказал, что с 2011 года воздушное судно эксплуатируется авиакомпаниями. В конструкции самолета есть большое количество комплектующих зарубежного происхождения. В связи с этим в течение 2023 года будут испытывать основные системы отечественного производства. Ими планируется заменить комплектующие иностранного происхождения.

"До конца года планируется сертифицировать самолет в варианте Superjet New. И, соответственно, со следующего года планируется начать поставку авиакомпаниям сначала небольшого количества, а потом по нарастающей все большего числа суперджетов уже с отечественными комплектующими", – добавил эксперт.

Специалист рассказал, что самолет МС-21 является прямым аналогом Boeing 737 и А320. Сначала был создан отечественный двигатель, затем крыло. В данный момент планируется создать и другие отечественные системы: электрическую, гидравлическую, кондиционирование воздуха. Такой самолет планируется сертифицировать до конца 2024 года.

Ранее компания "Аэрофлот" направила в Росавиацию и Росздравнадзор запрос с целью проработки процедуры продления интервалов техобслуживания самолетов.

В компании отметили, что подобная практика предусмотрена в рекомендациях Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и существует во многих лучших авиационных администрациях.



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