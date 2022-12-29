Самолет МС-21 с российским двигателем получил одобрение Росавиации

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Росавиация сертифицировала основные конструктивные изменения самолета МС-12, получившего отечественный двигатель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

"Это (выдача одобрительных документов. – Прим. ред.) подтверждает успешную замену ключевых элементов самолета на российские – наш двигатель ПД-14 и полностью отечественную конструкцию крыла", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Дениса Мантурова.

В Минпромторге добавили, что одобрение также получили обновленные вертолеты "Ансат" и Ми-171 А3, БПЛА вертолетного типа БАС-200. Последний стал первым сертифицированным гражданским беспилотником в РФ.

В марте этого года гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов (на тот момент вице-премьер РФ) сообщил, что пассажирский самолет МС-21 будут выпускать только с отечественным двигателем ПД-14. Он объяснил это решение отказом в поставках РФ импортных силовых установок.

В июле глава Минтранса РФ Виталий Савельев рассказал, что МС-21 скоро поступит в авиапарк "Аэрофлота". По его мнению, отечественный лайнер может занять нишу узкофюзеляжных среднемагистральных самолетов.



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