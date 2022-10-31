В России испытали двигатель "Изделие РФ" для стратегического ракетоносца

Фото: ТАСС/Sergei Ilnitsky/EPA

В России прошли стендовые испытания двигателя "Изделие РФ", предназначенного для перспективного стратегического ракетоносца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК.

"Несколько опытных образцов двигателя уже прошли часть стендовых испытаний. <...> По их результатам можно сказать, что двигатель подтверждает заложенные в него параметры", – заявил собеседник агентства.

Отмечается, что выпуском двигателя для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) займется компания "ОДК-Кузнецов", входящая в "Ростех". Сейчас на предприятии идет подготовка к производству.

Реализация программы ПАК ДА началась в мае 2020 года. В рамках нее планируется создать "стелс"-бомбардировщик, спроектированный по схеме "летающее крыло". Самолет будет нести крылатые ракеты, гиперзвуковое оружие, высокоточные авиабомбы.



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