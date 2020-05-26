В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения

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В России начали постройку первого опытного образца стратегического "стелс"-бомбардировщика. Строительство ведется в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА, изделие 80), передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

"Изготовлением элементов планера первой машины займется один из авиазаводов в структуре Объединенной авиастроительный корпорации, разработка рабочей конструкторской документации завершена, началась поставка материалов", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время специалисты уже приступили к работам по изготовлению кабины самолета. Окончательную сборку машины планируют закончить в следующем году.

Ранее китайские эксперты оценили боеспособность российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Они отметили, что этот самолет отличает высокий уровень боеспособности – у него хорошая маневренность, высокая скорость и мощный арсенал для ликвидации наземных и морских целей.