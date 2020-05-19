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Безопасность

08:47

Китайские эксперты оценили боеспособность Су-34

безопасность технологии

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Китайские эксперты оценили боеспособность российского истребителя-бомбардировщика Су-34, сообщает "Газета.ру".

Они отмечают, что этот самолет отличается высоким уровнем боеспособности – у него хорошая маневренность, высокая скорость и мощный арсенал для ликвидации наземных и морских целей.

Также специалисты отмечают, что Су-34 может нести до 12 образцов вооружения, в том числе управляемые и кассетные авиационные бомбы. Бомбардировщик способен выполнять фигуру высшего пилотажа "Кобра", которая в бою помогает экстренно сбросить скорость и тем самым "стряхнуть с хвоста" истребитель противника.

Эксперты обратили внимание и на особенную конструкцию самолета, в частности на носовую часть в виде "утиного клюва", которая позволяет разместить эффективную РЛС с большим диаметром действия.

Минобороны РФ опубликовало видео учений Тихоокеанского флота, на котором показаны удары истребителей-бомбардировщиков Су-34. На видео попал момент поражения группы кораблей новейшей авиационной управляемой противокорабельной ракетой Х-35У.

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