Умер главный конструктор самолета Су-34 Роллан Мартиросов

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Умер главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов. Ему было 84 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационно-строительной отрасли.

"К сожалению, вчера на 85-м году жизни умер Роллан Гургенович Мартиросов", – сказал собеседник агентства.

Роллан Мартиросов родился 6 октября 1935 года. Он окончил Московский авиационный институт. Еще во время учебы Мартиросов начал свою трудовую деятельность в министерстве авиационной промышленности СССР.

В 1985 году его назначили на должность технического руководителя по установлению мировых рекордов на самолете П-42. В 1991 году он стал главным конструктором фронтового бомбардировщика Су-34.

Конструктор был удостоен звания Героя Труда РФ, награжден орденами Дружбы и Александра Невского, а также знаком Почета и почетного авиастроителя СССР.