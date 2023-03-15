Текущий парк авиакомпаний РФ может использоваться еще 10 лет – Савельев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что текущий парк российских авиакомпаний может использоваться еще около десяти лет. Об этом сообщает ТАСС.

"Средний возраст парка отечественных и импортных самолетов в наличии – 15 лет, это означает, что поддержание летной годности мы обеспечим еще порядка 10 лет и дадим нашему Минпромторгу время на разработку новых моделей самолетов", – сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее компания "Аэрофлот" направила в Росавиацию и Росздравнадзор запрос с целью проработки процедуры продления интервалов техобслуживания самолетов. В компании отметили, что подобная практика предусмотрена в рекомендациях Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и существует во многих лучших авиационных администрациях.



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