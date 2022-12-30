"Аэрофлот" выкупил у ирландского лизингодателя 10 самолетов Boeing 777-300

Фото: TACC/Ладислав Карпов

Авиакомпания "Аэрофлот" выкупила у ирландского лизингодателя 10 дальнемагистральных самолетов Boeing 777-300ER, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Авиакомпания продолжит работу над дальнейшим проведением сделок по выкупу самолетов для сохранения текущего парка воздушных судов зарубежного производства в собственной эксплуатации.

Такой подход подтверждает надежность "Аэрофлота" как контрагента, ответственно исполняющего свои контрактные обязательства. Сделку провели с учетом всех необходимых разрешений российских и иностранных регуляторов.

Ранее глава "Аэрофлота" Сергей Александровский заявил о возможности использования Airbus и Boeing после 2030 года. По словам гендиректора компании, "Аэрофлот" имеет один из самых молодых парков в мире. Средний возраст самолетов в компании – семь лет.

Согласно данным "Аэрофлота", на 1 декабря этого года в компании числилось 180 самолетов, из которых около 150 задействовано в расписании. Большую часть составляют самолеты Airbus А320 (64 самолета), Boeing 737–800 (37) и Boeing 777–300ER (22). Однако с началом СВО компания из-за запрета на поставку в Россию новых самолетов и запчастей к ним не смогла получить 15 из 22 заказанных самолетов Airbus A350–900.

В связи со сложившейся ситуацией компания подписала соглашение о приобретении 339 самолетов российского производства. В аренду "Аэрофлоту" с 2023 по 2030 год будет передано 210 самолетов МС-21, 89 Superjet-NEW и 40 Ту-214.

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