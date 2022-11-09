Росавиация проверит почти 600 Boeing и Airbus до конца года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) до конца декабря проведет плановые проверки 599 пассажирских самолетов Boeing и Airbus. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о самолетах российских авиакомпаний, надзор за которыми до введения западных санкций осуществляли авиавласти Бермудских островов и Ирландии. Отмечается, что Росавиация в плановом порядке осуществляет выдачу сертификатов летной годности таким воздушным судам.

"Общее количество инспекторов Росавиации, их опыт и квалификация позволяют провести работу по оценке технического состояния воздушных судов иностранного производства и подготовке соответствующей документации. Рисков невыполнения в срок данных мероприятий Росавиация не усматривает", – говорится в сообщении.

В середине марта премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился приостановить соглашение с Бермудскими островами по надзору за самолетами, чтобы создать условия для регистрации гражданских лайнеров в госреестре РФ.

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