Red Wings столкнулся с недопуском пилотов младше 35 лет на заграничный рейс

Фото: Агентство "Москва"/Red Wings

Пограничная служба не допустила к международному рейсу пилотов российской авиакомпании Red Wings в возрасте моложе 35 лет. Об этом сообщает директор филиала компании в Екатеринбурге Кристина Аксенова.

"На текущий момент пограничные службы отказывают как летным, так и кабинным экипажам в пересечении границы даже при наличии полетного задания. В минувшие выходные у нас был зафиксирован случай с недопуском летного экипажа до выполнения международного рейса", – приводит ее слова "Интерфакс".

По ее словам, подобный инцидент не задержал перелеты благодаря быстрой замене летчиков на запасной экипаж.

Кроме того, в пресс-службе авиакомпании уточнили, что сейчас Red Wings не будет ставить на заграничные рейсы команды, в состав которой входят сотрудники младше 35 лет.

Ранее Росавиация приняла решение о продлении режима временного ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части РФ до 10 октября. Мера распространяется на воздушные гавани Ростова-на-Дону, Краснодара, Симферополя, Воронежа, Курска, Белгорода, Анапы, Геленджика, Брянска, Липецка и Элисты.

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